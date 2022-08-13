أمريكا.. تحقيقات قضائية في اعتداءات غير أخلاقية بأكبر كنيسة بروتستانتية

وكان تقرير استقصائي مستقلّ طلبته الكنيسة نفسها، كشف في مايو أن الضحايا المفترضين لاعتداءات جنسية، وكذلك الذين سعوا للتحدث علنًا داخل الكنيسة عن هذه التجاوزات؛ واجهوا "لعقدين مقاومة وعرقلة وحتى عداء صريحًا" من أعضاء في اللجنة التنفيذية.