"العفو الدولية" تجمع مليون توقيع حول العالم على عريضة لوقف إطلاق النار بغزة

وتابعت روساس: ترك تشديد إسرائيل لحصارها على غزة وفيها مليونا شخص دون إمكانية وصول إلى ماء الشرب والطعام، واللوازم الطبية والوقود؛ أدى إلى انهيار النظام الصحي في وقت يزيد فيه عدد الجرحى على 25 ألف شخص. وهجر ما لا يقل عن 1.5 مليون من منازلهم قسرًا، إلى جنوب القطاع.