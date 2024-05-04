وزارة الصحة بغزة تطالب "الجنايات الدولية" بالتحقيق في اغتيال "البرش"

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أدانت بجريمة قتلٍ، الاحتلالَ الإسرائيلي الطبيب عدنان البرش، رئيس قسم العظام بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، تحت التعذيب داخل المعتقلات، والذي تم اعتقاله برفقة ثلة من الكوادر الصحية، وهم على رأس عملهم خلال العدوان على المستشفيات في قطاع غزة.