"ترامب" يحذر "زيلينسكي" من الدمار ويحثه على التنازل لـ"بوتين" وتسليم شرق البلاد لإنهاء الحرب الأوكرانية

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حذر نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من "الدمار"، إذا لم يوافق على شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب المستمرة بين موسكو وكييف.
وأفادت الصحيفة أن التحذير جاء خلال اجتماع جمع ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض، يوم الجمعة، حيث أصر ترامب على أن يسلم زيلينسكي منطقة دونباس شرقي البلاد بالكامل إلى روسيا، مستندًا إلى ما وصفته المصادر بـ"نقاط الحديث" التي تلقاها من بوتين خلال اتصال سابق.
وأشارت الصحيفة إلى أن زيلينسكي وصل إلى واشنطن بهدف تأمين دعم عسكري إضافي، لكنه فوجئ بتركيز ترامب على الوساطة لإبرام اتفاق سلام بدلاً من مناقشة الدعم العسكري.
وكشفت المصادر أن أوكرانيا تمكنت في نهاية الاجتماع من إقناع ترامب بدعم تجميد خطوط المواجهة الحالية، كحل مؤقت لتقليل التصعيد.
وبحسب التقرير، عرض بوتين خلال اتصاله مع ترامب، يوم الخميس، التخلي عن بعض الأجزاء الصغيرة من منطقتي خيرسون وزابوريجيا، مقابل حصول روسيا على الأجزاء الأكبر من دونباس الواقعة حاليًا تحت سيطرة أوكرانيا.
واتفق ترامب وبوتين مبدئيًا على عقد قمة ثانية في بودابست خلال الأسبوعين المقبلين، بعد قمة أولى عُقدت في ألاسكا في 15 أغسطس الماضي، لكنها لم تُحقق أي تقدم يُذكر.