"ترامب" يحذر "زيلينسكي" من الدمار ويحثه على التنازل لـ"بوتين" وتسليم شرق البلاد لإنهاء الحرب الأوكرانية

وأفادت الصحيفة أن التحذير جاء خلال اجتماع جمع ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض، يوم الجمعة، حيث أصر ترامب على أن يسلم زيلينسكي منطقة دونباس شرقي البلاد بالكامل إلى روسيا، مستندًا إلى ما وصفته المصادر بـ"نقاط الحديث" التي تلقاها من بوتين خلال اتصال سابق.