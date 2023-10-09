من الضفة الغربية.. عملية تسلُّل فلسطينية إلى مستوطنة "عيناف" الإسرائيلية

وتفصيلاً، جاءت هذه العملية بينما صعدت إسرائيل من قصف غير مسبوق على قطاع غزة، أودى بحياة ما يقرب من 700 فلسطيني، وأحدث دمارًا واسعًا في العديد من الأبنية السكنية.