"تستخدمها في حربها على غزة".. أمريكا تبيع لإسرائيل قذائف دبابات بـ 106.5 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم (السبت)، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة بيع محتملة لقذائف دبابات عيار 120 ملم إلى إسرائيل، بتكلفة تبلغ نحو 106.5 مليون دولار، بحسب ما أوردت "رويترز.
وكانت شبكة "سي إن إن" قد نقلت عن مصدر أمس أن وزارة الخارجية الأمريكية طلبت من الكونغرس الموافقة على بيع عشرات الآلاف من الذخائر للدبابات الإسرائيلية.
وذكر المصدر أن الطلب، يتعلق ببيع 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية، وأن هناك ضغوطاً من وزارة الخارجية للموافقة على الطلب سريعا في ظل الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة "حماس" في غزة.