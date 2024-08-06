بنجلاديش.. حاصل على جائزة نوبل للسلام يتولى رئاسة الحكومة المؤقتة

سيتولى محمد يونس الحاصل على جائزة نوبل للسلام رئاسة الحكومة المؤقتة في بنجلاديش بعد استقالة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة وفرارها من البلاد، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
وفي التفاصيل، نقلت الوكالة هذا الإعلان في وقت مبكر من الأربعاء، على لسان جوينال عابدين، السكرتير الصحفي للرئيس محمد شهاب الدين.
وعقد زعماء الاحتجاجات الطلابية ورؤساء الأقسام الثلاثة للجيش في البلاد وأعضاء المجتمع المدني، فضلاً عن بعض قادة الأعمال، اجتماعًا مع الرئيس لأكثر من خمس ساعات في وقت متأخر من الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن الإدارة المؤقتة.
وكانت رئيسة وزراء بنجلاديش قد استقالت وغادرت البلاد، الاثنين، بعد أسابيع من الاحتجاجات ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية التي تحولت إلى أعمال عنف، وشكلت أكبر تحدٍ لحكمها الذي دام 15 عامًا.
واقتحم آلاف المتظاهرين مقر إقامتها الرسمي، بعد يوم من مقتل ما يقرب من 100 شخص في الاضطرابات، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
ووصلت الشيخة حسينة إلى مدينة هندية على الحدود مع بنجلاديش على متن مروحية عسكرية، وفقًا لمسؤول عسكري.