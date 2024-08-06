بنجلاديش.. حاصل على جائزة نوبل للسلام يتولى رئاسة الحكومة المؤقتة

وكانت رئيسة وزراء بنجلاديش قد استقالت وغادرت البلاد، الاثنين، بعد أسابيع من الاحتجاجات ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية التي تحولت إلى أعمال عنف، وشكلت أكبر تحدٍ لحكمها الذي دام 15 عامًا.