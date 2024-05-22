"عمل لصالح السلام والعدالة".. لماذا تعترف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين؟

من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس أن قرار أيرلندا كان منسقًا مع إسبانيا والنرويج، وهو يمثل يومًا تاريخيًا ومهمًا لأيرلندا وفلسطين، مضيفًا أن هذه الخطوة تهدف إلى المساعدة في دفع الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني نحو الحل من خلال حل الدولتين، وهناك دول أخرى ستنضم إلى النرويج وإسبانيا وأيرلندا في الاعتراف بدولة فلسطين في الأسابيع المقبلة.