شهداء وجرحى وتدمير منازل وممتلكات.. عدوان إسرائيل يتواصل على غزة لليوم الـ150

وأصيب عدد من المواطنين إثر استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما شنت طائرات الاحتلال غارة على منزل لعائلة رضوان في مخيم جباليا شمالًا، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب منازل المواطنين في المخيم أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح.