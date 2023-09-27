من الحقبة السوفياتية.. بلغاريا ترسل لكييف صواريخ قديمة للدفاع الجوي

وقال الأدميرال إميل إيفتيموف، رئيس أركان الدفاع البلغاري، إنه يعتقد أن عمر الصواريخ التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا يزيد عن 30 عاماً، مضيفا أن الاحتفاظ ببعضها أمر خطير، لأنها لم تجتز اختبارات الصيانة.