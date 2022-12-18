الناخبون العُمانيون في الخارج يبدؤون التصويت في انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة

بدأ الناخبون العُمانيون في الخارج التصويت واختيار مَن يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة من خلال الهواتف الذكية عبر تطبيق "انتخب"، وتستمر عملية التصويت التي بدأت في الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.