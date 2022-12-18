الناخبون العُمانيون في الخارج يبدؤون التصويت في انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة

بدأ الناخبون العُمانيون في الخارج التصويت واختيار مَن يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة من خلال الهواتف الذكية عبر تطبيق "انتخب"، وتستمر عملية التصويت التي بدأت في الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.
وخصّصت وزارة الداخلية، اليوم، الـ 18 من ديسمبر لتصويت الناخبين الموجودين خارج سلطنة عُمان، والـ 25 من الشهر ذاته للناخبين في سلطنة عُمان.
ويبلغ إجمالي المترشحين لعضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة 696 مترشحاً؛ بينهم 27 امرأة، فيما يبلغ عدد الناخبين 731767 ناخباً، بينهم 347965 ناخبة.