العالم

الناخبون العُمانيون في الخارج يبدؤون التصويت في انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة

يبلغ إجمالي المترشحين لعضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة 696 مترشحاً
الناخبون العُمانيون في الخارج يبدؤون التصويت في انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة
واس
واس

بدأ الناخبون العُمانيون في الخارج التصويت واختيار مَن يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة من خلال الهواتف الذكية عبر تطبيق "انتخب"، وتستمر عملية التصويت التي بدأت في الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

وخصّصت وزارة الداخلية، اليوم، الـ 18 من ديسمبر لتصويت الناخبين الموجودين خارج سلطنة عُمان، والـ 25 من الشهر ذاته للناخبين في سلطنة عُمان.

ويبلغ إجمالي المترشحين لعضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة 696 مترشحاً؛ بينهم 27 امرأة، فيما يبلغ عدد الناخبين 731767 ناخباً، بينهم 347965 ناخبة.

سلطنة عمان
الناخبون العمانيون
عضوية المجالس البلدية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org