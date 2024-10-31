الجيش الإسرائيلي يؤكد انتهاء أهداف الحرب في غزة ولبنان.. و"نتنياهو" يصرّ على استمرارها

بطُرق خفية ولكن بصوت متزايد، يُردد قادة الجيش الإسرائيلي أن الجيش حقّق كل ما يمكن تحقيقه عسكريًّا في لبنان وغزة، وحان الوقت لكي يتوصل السياسيون إلى صفقة، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس وزراء لبنان أن وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل قد يكون وشيكًا، كما أكّد المرشحان للرئاسة الأمريكية أنهما لا يريدان أن تكون الحروب في غزة ولبنان على جدول أعمالهما عند توليهما المنصب.