وزير الخارجية الصيني: نعمل في مجلس الأمن على وقف حرب غزة

وأضاف "يي": "تقف بلاده إلى جانب الحق في هذه المسألة؛ فهناك أجيال من الفلسطينيين شرّدتهم الحرب، ولم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم حتى يومنا هذا؛ وذلك هو الظلم الأطول أمدًا في عالمنا".