ماليزيا تعلن عن تنظيم انتخابات عامة في 19 نوفمبر المقبل

وكانت الانتخابات العامة في ماليزيا، قد تَقرر عقدها في سبتمبر 2023؛ إلا أن رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، قد أعلن في العاشر من أكتوبر الجاري حل البرلمان، في خطوة لإجراء انتخابات مبكرة.