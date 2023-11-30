اتصالات مصرية- قطرية لتمديد هدنة غزة لمدة يومين إضافيين

وأشار إلى أن الهدنة تتضمن حتى الآن، الاتفاق على الإفراج عن 10 من المحتجزين الإسرائيليين، مقابل الإفراج عن 30 فلسطينيًا، مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة بنفس الكميات المتفق عليها في أيام الهدنة الستة السابقة.