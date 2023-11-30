اتصالات مصرية- قطرية لتمديد هدنة غزة لمدة يومين إضافيين

أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، اليوم (الخميس)، أن الاتصالات المصرية- القطرية مستمرة لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين؛ سعيًا لوقف إطلاق النار والإفراج عن مزيد من الأسرى والمحتجزين، وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية أكثر لقطاع غزة.
وأفاد "رشوان" في بيان بأن الجهود المصرية القطرية المكثفة أسفرت عن تجاوز العديد من العقبات التي كانت تواجه تنفيذ اتفاق الهدنة اليوم.
وأضاف أنه جرى تمديد الهدنة بجهود مصرية- قطرية مكثفة، لمدة يوم واحد.
وأشار إلى أن الهدنة تتضمن حتى الآن، الاتفاق على الإفراج عن 10 من المحتجزين الإسرائيليين، مقابل الإفراج عن 30 فلسطينيًا، مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة بنفس الكميات المتفق عليها في أيام الهدنة الستة السابقة.