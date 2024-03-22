تبادل إطلاق النار مستمر بين الجيش الإسرائيلي ومسلح فلسطيني غرب رام الله

هاجم مسلحٌ فلسطيني حافلة صغيرة في مستوطنة دولف في بنيامين- غرب رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.
وتستمر الاشتباكات بين الرجل والجيش الإسرائيلي في المنطقة منذ نحو ساعتين، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال الجيش الإسرائيلي، إنه يستخدم مروحية وطائرة مسيّرة للبحث عن "الإرهابي".
وبحسب تقارير أولية، أُصيب 4 جنود إسرائيليين خلال تبادل إطلاق النار، وقُتل وأُصيب عددٌ من الفلسطينيين، فجر الجمعة، في قصفٍ إسرائيلي استهدف مدينة رفح- جنوبي قطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الطائرات الإسرائيلية قصفت أحد المنازل؛ ما أدى إلى مقتل 8 أشخاصٍ؛ بينهم 3 أطفال و3 نساء وإصابة آخرين.