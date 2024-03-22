تبادل إطلاق النار مستمر بين الجيش الإسرائيلي ومسلح فلسطيني غرب رام الله

وبحسب تقارير أولية، أُصيب 4 جنود إسرائيليين خلال تبادل إطلاق النار، وقُتل وأُصيب عددٌ من الفلسطينيين، فجر الجمعة، في قصفٍ إسرائيلي استهدف مدينة رفح- جنوبي قطاع غزة.