الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق على تحديد سقف لأسعار الوقود الروسي

ويتوافق السقف على الأسعار مع مقترح قدّمته المفوضية الأوروبية التي كان عليها الموازنة بين المطالب المتشدّدة للرافضين للعقوبات، مثل بولندا ودول البلطيق مقابل ضمان عدم قطع الغرب الإمدادات الروسية عن الأسواق العالمية بالكامل، وهو أمر سيؤدي إلى ارتفاعٍ كبيرٍ في الأسعار على صعيد العالم.