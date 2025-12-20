الجيش الأميركي ينفّذ عملية "عين الصقر" ويقصف 70 موقعًا لـ"داعش" في سوريا

من جهتها، قالت وزارة الخارجية السورية في بيان إن سوريا «تؤكد التزامها الثابت بمكافحة تنظيم داعش وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له داخل الأراضي السورية، وستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضد التنظيم في جميع المناطق التي يشكّل فيها تهديدًا».