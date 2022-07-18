سريلانكا.. إعلان حالة الطوارئ وتعزيزات أمنية في العاصمة

وكان من المفترض في البداية أن تستمر الحركة لمدة يومين، لكن المنظمين الذين فوجئوا باستجابة الحشود التي فاقت بكثير التوقعات، قرروا الإبقاء على الاعتصام إلى أجَل غير مسمى.