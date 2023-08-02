لائحة الاتهامات تكشف تفاصيل خطيرة .. وقضية ترامب تدخل المرحلة الحرجة

وفي حين تم الكشف عن عديدٍ من تفاصيل الاتهامات الموجّهة لترامب لإلغاء الانتخابات في 2020، وتقرير لجنة مجلس النواب في أحداث 6 يناير 2021، كشفت اللائحة أيضاً عن اتصالات متكرّرة بين ترامب وحلفائه وسبعة مشرعين حتى بعد فترة طويلة من اندلاع العنف في مبنى الكابيتول، من بينهم ستة أعضاء في مجلس الشيوخ وعضو في الكونجرس للضغط عليهم للوقوف إلى جانبه.