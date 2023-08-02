لائحة الاتهامات تكشف تفاصيل خطيرة .. وقضية ترامب تدخل المرحلة الحرجة

دخلت قضية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ اليوم الأربعاء، مرحلة خطيرة جداً، حيث كشفت لائحة الاتهامات عن شخصيات أخرى رفيعة المستوى ضمن المتهمين الرئيسين، في القضية التي وُصفت بـ "التآمر" على الولايات المتحدة.
وتضم لائحة الاتهامات، التي اطلعت "سبق" عليها، ثلاث تهم رئيسة باستهداف موظفين حكوميين لهم علاقة بالعملية الانتخابية، ووصفت التهم بالمؤامرة، إضافة إلى الاحتيال على الدولة، ووصفت بـ "خيانة الأمانة والاحتيال والخداع" لعرقلة العملية الانتخابية في 2020.
وسيمثل ترامب غداً الخميس أمام محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، وستشرف قاضية المقاطعة الأمريكية تانيا تشوتكان، على القضية، وفقاً لجدول أعمال المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا.
ذكرت لائحة الاتهامات المكوّنة من 45 صفحة، أن ترامب ورفاقه متهمون في قضية 6 يناير 2021 ومحاولة حرمان الناخبين من حق التصويت، وعرقلة إجراءات التصديق على التصويت، وهي التهمة التي نفى ترامب صحتها.
وأشارت اللائحة أيضاً إلى وجود 6 أشخاص رفيعي المستوى في واشنطن وولايات أخرى حاولوا مساعدة ترامب في جهوده لقلب نتائج الانتخابات والتشبث بالسلطة، بما في ذلك مسؤول بوزارة العدل، ومستشار سياسي، وأربعة محامين، ويرجّح المحللون السياسيون أن يكون رودي جولياني، أحد هؤلاء الأشخاص.
وجاء كذلك في اللائحة، ضغط ترامب على مسؤولين في سبع ولايات لتخريب نتائج الانتخابات وتغيير الأصوات الانتخابية في كل من أريزونا وجورجيا وميتشيغان وبنسلفانيا ونيفادا ونيو مكسيكو وويسكونسن، وخسر ترامب التصويت في جميع الولايات السبع بهوامش متفاوتة.
وفي حين تم الكشف عن عديدٍ من تفاصيل الاتهامات الموجّهة لترامب لإلغاء الانتخابات في 2020، وتقرير لجنة مجلس النواب في أحداث 6 يناير 2021، كشفت اللائحة أيضاً عن اتصالات متكرّرة بين ترامب وحلفائه وسبعة مشرعين حتى بعد فترة طويلة من اندلاع العنف في مبنى الكابيتول، من بينهم ستة أعضاء في مجلس الشيوخ وعضو في الكونجرس للضغط عليهم للوقوف إلى جانبه.
وأشارت لائحة الاتهامات إلى أن نائب الرئيس السابق مايك بنس، حذّر ترامب، وعدداً من المتحالفين معه من الاتهامات الموجّهة والمتكرّرة لرفض الاصوات الانتخابية، وأن محاولاتهم لإفساد الانتخابات ستقود البلاد إلى الاضطرابات والفوضى، وأن عليهم استخدام الطعن رسمياً في النتائج والمطالبة بإعادة الفرز وعمليات التدقيق عن طريق رفع دعاوى قضائية بشكلٍ رسمي.
ووفقاً لعدد من القانونيين فإن قضية ترامب وصلت إلى مراحل خطيرة للغاية، وفي حال ثبوت جميع التهم ضدّه سيواجه عقوبة السجن لمدة تزيد على 50 عاماً، حيث إن عرقلة انتخابات 2020 تصل عقوبة السجن فيها إلى 20 عاماً عن التهمة الواحدة.