ارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 11 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المتواصل اليوم على مناطق متفرقة من قطاع غزة إلى 11 شهيدًا.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال أربعة شهداء من داخل خيمة تؤوي نازحين في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف عنيف استهدف منزلًا غرب المدينة.
في السياق ذاته، أكد الدفاع المدني انتشال أربعة شهداء وثمان إصابات، في قصف طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها المكثف للمناطق الشمالية من مخيمي البريج والنصيرات، مخلفة دمارًا واسعًا في ممتلكات الفلسطينيين.