ارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 11 شهيدًا

في السياق ذاته، أكد الدفاع المدني انتشال أربعة شهداء وثمان إصابات، في قصف طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها المكثف للمناطق الشمالية من مخيمي البريج والنصيرات، مخلفة دمارًا واسعًا في ممتلكات الفلسطينيين.