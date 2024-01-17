"بلينكن": ما نراه في غزة صادم.. وهناك حاجة لدولة فلسطينية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء): "إن ما نراه في غزة أمر صادم، وهناك معاناة كبيرة على المدنيين في القطاع، كما أن هناك حاجة إلى دولة فلسطينية تعطي الناس ما يريدون، وتتعاون مع "إسرائيل" لتعمل بكفاءة".
وأضاف "بلينكن" في كلمة خلال منتدى "دافوس" الاقتصادي في سويسرا: "إن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى إصلاح وهيكلية جديدة، ويجب الوصول إلى دولة فلسطينية حقيقية"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وذكر أن واشنطن تريد أن تكون شريكة في إنتاج حلول للتحديات في الشرق الأوسط، ودول المنطقة تريد من الولايات المتحدة المشاركة في البحث عن حلول لأزمات المنطقة.