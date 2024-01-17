"بلينكن": ما نراه في غزة صادم.. وهناك حاجة لدولة فلسطينية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء): "إن ما نراه في غزة أمر صادم، وهناك معاناة كبيرة على المدنيين في القطاع، كما أن هناك حاجة إلى دولة فلسطينية تعطي الناس ما يريدون، وتتعاون مع "إسرائيل" لتعمل بكفاءة".