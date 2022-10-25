آلاف السودانيين يتظاهرون في الذكرى الأولى لإنهاء المسار السياسي

وفي مثل هذا اليوم من العام الماضي، تراجع قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان عن كل التعهدات التي كان اتخذها قبل عامين بتقاسم السلطة مع المدنيين تمهيدًا لانتخابات حرة في السودان، وأمر يومها باعتقال كل القادة السياسيين والوزراء المدنيين في الحكومة، واستأثر الجيش بالسلطة.