كوريا الشمالية تطلق مجموعة صواريخ بالستية قصيرة المدى في اتجاه بحر اليابان

وأوضح الجيش الكوري الجنوبي أنه رصد إطلاق عدد من الصواريخ البالستية القصيرة المدى من منطقة بيونغ يانغ، وقد قطعت هذه الصواريخ نحو 300 كيلومتر قبل أن تسقط في المياه شرق شبه الجزيرة الكورية، وفقاً لـ"فرانس برس".