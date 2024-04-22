كوريا الشمالية تطلق مجموعة صواريخ بالستية قصيرة المدى في اتجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم (الإثنين)، دفعة من الصواريخ البالستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان، في آخر حلقة ضمن سلسلة اختبارات أجرتها بيونغ يانغ منذ مطلع العام.
وأوضح الجيش الكوري الجنوبي أنه رصد إطلاق عدد من الصواريخ البالستية القصيرة المدى من منطقة بيونغ يانغ، وقد قطعت هذه الصواريخ نحو 300 كيلومتر قبل أن تسقط في المياه شرق شبه الجزيرة الكورية، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جانبها، ذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن "إطلاق الصواريخ هذا يعد استفزازاً صارخاً يهدد السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وأن الجيش مستعد تماماً لهذا التهديد".
من جهته، بين المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي، أن أحد الصواريخ وصل إلى ارتفاع يبلغ حده الأقصى خمسين كيلومتراً وسقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.
ويأتي إطلاق الصواريخ بعد حل نظام مراقبة العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية وبرنامجها النووي؛ بسبب استخدام روسيا لحق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي.