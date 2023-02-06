تذرّعت بحرب أوكرانيا.. روسيا ترفض تفتيشًا أمريكيًا لمنشآتها العسكرية المرتبطة بمعاهدة "نيو ستارت"

ذكر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم (الاثنين)، أنه من الصعب تخيّل ضباط أمريكيين يفتشون منشآت عسكرية روسية في إطار معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية، لا سيما مع تدخل واشنطن في الصراع بأوكرانيا.
وقال "ريابكوف" في تصريحات للصحافيين: "ننظر إلى الوضع حول عمليات التفتيش في نفس سياق مسألة الجلسة المقبلة للجنة الاستشارية الثنائية، ومن الصعب تخيل ضباط من القوات المسلحة الأمريكية يتفقدون منشآت عسكرية روسية"، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء.
وأضاف: "كان الضباط الأمريكيون سيسافرون إلى عمق بلادنا وهم يمثلون طرفًا في النزاع، وإن كان لأغراض قيل إنها مرتبطة بالحاجة إلى التحقق من تطبيق معاهدة نيو ستارت".
وأشار "ريابكوف" إلى أن بلاده ملتزمة بمعاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية، وأنه بحث المعاهدة خلال لقاء مع السفيرة الأمريكية الجديدة لدى موسكو لين تريسي الأسبوع الماضي، لكن لم يُحدد موعد لإجراء محادثات جديدة.