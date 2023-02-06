تذرّعت بحرب أوكرانيا.. روسيا ترفض تفتيشًا أمريكيًا لمنشآتها العسكرية المرتبطة بمعاهدة "نيو ستارت"

ذكر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم (الاثنين)، أنه من الصعب تخيّل ضباط أمريكيين يفتشون منشآت عسكرية روسية في إطار معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية، لا سيما مع تدخل واشنطن في الصراع بأوكرانيا.