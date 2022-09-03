وزير الأوقاف المصري: أكثر من 100 وزير ومُفتٍ يشاركون بمؤتمر "الاجتهاد ضرورة العصر"

وقال "جمعة": هناك نحو 50 شخصية ما بين وزير ومُفتٍ ورئيس مجلس إسلامي وكاتب ومفكر، من المتوقع مشاركتهم، من دول: (المملكة العربية السعودية، جنوب السودان، ألمانيا، البرازيل، فرنسا، البرازيل، البحرين، الكاميرون، كينيا، تشاد، سويسرا، نيجيريا، فرنسا، ألبانيا، إيطاليا، موزمبيق، كوت ديفوار، أوغندا، الإمارات، زامبيا، صربيا، بوروندي، تنزانيا، روسيا، تشاد، مقدونيا).