وزير الأوقاف المصري: أكثر من 100 وزير ومُفتٍ يشاركون بمؤتمر "الاجتهاد ضرورة العصر"

أكد وزير الأوقاف بجمهورية مصر الدكتور محمد مختار جمعة، مشاركة نحو 100 شخصية، ما بين وزير ومُفتٍ ورئيس مجلس إسلامي وكاتب ومفكر، في المؤتمر الدولي 33 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، الذي سيُعقد يومي 24- 25 سبتمبر الجاري، تحت عنوان: الاجتهاد ضرورة العصر "صوره.. ضوابطه.. رجاله.. الحاجة إليه".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تحضيري، لوزير الأوقاف عقده اليوم في إطار الاستعداد للمؤتمر؛ حيث حرص على تسليط الضوء على بعض الأمور المهمة الخاصة بالمؤتمر.
وقال "جمعة": هناك نحو 50 شخصية ما بين وزير ومُفتٍ ورئيس مجلس إسلامي وكاتب ومفكر، من المتوقع مشاركتهم، من دول: (المملكة العربية السعودية، جنوب السودان، ألمانيا، البرازيل، فرنسا، البرازيل، البحرين، الكاميرون، كينيا، تشاد، سويسرا، نيجيريا، فرنسا، ألبانيا، إيطاليا، موزمبيق، كوت ديفوار، أوغندا، الإمارات، زامبيا، صربيا، بوروندي، تنزانيا، روسيا، تشاد، مقدونيا).
وأضاف: سيتناول المؤتمر عددًا من المحاور؛ حيث يستعرض المحور الأول "الاجتهاد ضرورة ملحة في عصرنا الحاضر"، والمحور الثاني يركز على صور الاجتهاد وضوابطه، والمحور الثالث حول "المجتهدين وإعدادهم"، والمحور الرابع يتعلق بنماذج عصرية ملحة في المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها، مثل التعامل بالعملات الافتراضية، تدويخ الحيوان قبل ذبحه، موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية، والمحور الخامس نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسي.
ووجّه الدكتور محمد مختار جمعة الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته للمؤتمر؛ مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار دعمه المستمر لنشر الفكر الوسطى الرشيد، وترسيخ أسس العيش المشترك بين الناس.