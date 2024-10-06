جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عملية برية جديدة في شمال غزة ويستهدف بنى حماس العسكرية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بدء عملية برية واسعة في شمال قطاع غزة، تستهدف مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس.
ووفقًا لتقارير نقلتها "روسيا اليوم"، أشار الجيش الإسرائيلي إلى وجود محاولات من حركة حماس لترميم بنيتها العسكرية.
وأوضح البيان أن قوات الفرقة 162 بدأت عملياتها في منطقة جباليا بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة وتقييم ميداني مستمر أكد وجود مسلحين وبنى عسكرية. وقد قامت القوات القتالية للواءي 401 و460 بتطويق المنطقة لاستكمال العملية.
وأضاف الجيش أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات مكثفة على عشرات الأهداف العسكرية لدعم القوات البرية، مستهدفًا مستودعات أسلحة وبنى تحت أرضية.
وأكد البيان أن "العملية ستستمر حسب الضرورة لضمان تدمير جذري للبنى العسكرية لحماس". كما أصدر الجيش خريطة إخلاء جديدة لسكان شمال قطاع غزة، محذرًا من أن المنطقة لا تزال ساحة قتال خطيرة، مع توفير ممرات إنسانية للإخلاء عبر شارعي رشيد وصلاح الدين، مشيرًا إلى توسيع نطاق المنطقة الإنسانية.