جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عملية برية جديدة في شمال غزة ويستهدف بنى حماس العسكرية

وأكد البيان أن "العملية ستستمر حسب الضرورة لضمان تدمير جذري للبنى العسكرية لحماس". كما أصدر الجيش خريطة إخلاء جديدة لسكان شمال قطاع غزة، محذرًا من أن المنطقة لا تزال ساحة قتال خطيرة، مع توفير ممرات إنسانية للإخلاء عبر شارعي رشيد وصلاح الدين، مشيرًا إلى توسيع نطاق المنطقة الإنسانية.