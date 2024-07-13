سيناريوهات تنحّي "بايدن".. "هاريس" تتصدّر البدائل واستطلاع يشير إلى وزير ونائب

كشف استطلاع أجرته مؤسسة "YouGov" العالمية لاستطلاعات الرأي والبحوث، انقسام الديموقراطيين أو المستقلّين الذين يميلون للديمقراطيين حول ما إذا كان يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن التنحّي في الانتخابات الرئاسية 2024؛ حيث قال 42% بوجوب تنحيه، فيما قال 43% بعدم ضرورة ذلك.
وفي الوقت نفسه قال 64%: إن الحزب الديموقراطي ينبغي أن يدعم بايدن بدلًا من محاولة استبداله إذا اختار الاستمرار في الترشح.
وحول ما إذا كانوا سيصوتون لشخصية ديموقراطية أخرى في حال تنحّي بايدن، أكد 73% من المستطلعة آراؤهم أنهم سيختارون نائبة الرئيس "كامالا هاريس".
واعتبر مؤيدو الحزب أيضًا أن "هاريس" هي الشخص الأكثر قدرة على الاحتفاظ بالرئاسة، بالمقابل حصل بيت بوتيجيج "وزير النقل" على 57% من الدعم، بينما حصل بيرني ساندرز "نائب في مجلس الشيوخ" على 52%.
ورأى عدد أكبر من المستجيبين أن "هاريس" مؤهّلة ذهنيًّا بنسبة 56% مقارنة بالرئيس الأمريكي الذي حصل على نسبة 9% فقط.