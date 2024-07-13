سيناريوهات تنحّي "بايدن".. "هاريس" تتصدّر البدائل واستطلاع يشير إلى وزير ونائب

كشف استطلاع أجرته مؤسسة "YouGov" العالمية لاستطلاعات الرأي والبحوث، انقسام الديموقراطيين أو المستقلّين الذين يميلون للديمقراطيين حول ما إذا كان يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن التنحّي في الانتخابات الرئاسية 2024؛ حيث قال 42% بوجوب تنحيه، فيما قال 43% بعدم ضرورة ذلك.