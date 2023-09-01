"الهجوم الثاني في أسبوع".. متشددون يسقطون 9 جنود سوريين في موقع عسكري

وهجوم الجمعة هو الثاني خلال أسبوع، بعد مقتل 11 جندياً سورياً في هجوم نفذه مقاتلون من فصيل أنصار التوحيد والحزب الإسلامي التركستاني (المتحالف مع هيئة تحرير الشام) في شمال غرب البلاد في 26 أغسطس، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية" عن المرصد.