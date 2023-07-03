جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مسجد الأنصار.. والأحداث تتصاعد في جنين

وقال متحدث عسكري إن اتساع نطاق العنف والضغط على القوات البرية يعني أن مثل هذه التكتيكات قد تستمر، مضيفًا : "نحن حقًا تحت ضغط .. بسبب نطاق العنف. وأيضًا من وجهة نظرنا، سيقلل هذا من الاحتكاكات"، مشيرًا إلى أن الضربات استندت إلى "معلومات مخابرات دقيقة".