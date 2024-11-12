متشددون وحلفاء مخلصون.. 4 تعيينات رسمية تبلور ملامح إدارة ترامب

وقال ترامب في بيان، إن زيلدين "سيضمن اتخاذ قرارات تنظيمية عادلة وسريعة"، مضيفًا أن هذه القرارات "ستُنفذ بطريقة تطلق العنان لقوة الأعمال الأمريكية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أعلى المعايير البيئية، بما في ذلك الهواء والماء الأنظف على كوكب الأرض".