الكويت والإمارات تدينان بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي الوحشي مستشفى المعمداني في غزة

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها أن ما تقوم به قوات الاحتلال من استهداف للمستشفيات والمرافق العامة يعد خرقًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى وضع حد فوري لهذه الممارسات اللا إنسانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق والتي لا يقرها دين ولا قانون ولا فطرة إنسانية سوية.