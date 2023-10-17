الكويت والإمارات تدينان بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي الوحشي مستشفى المعمداني في غزة

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستهجانها الشديدين للقصف الوحشي الذي تعرض له مستشفى المعمداني في قطاع غزة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مما أدى إلى سقوط المئات من الضحايا والمصابين الأبرياء.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها أن ما تقوم به قوات الاحتلال من استهداف للمستشفيات والمرافق العامة يعد خرقًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى وضع حد فوري لهذه الممارسات اللا إنسانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق والتي لا يقرها دين ولا قانون ولا فطرة إنسانية سوية.
وجددت التشديد على موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني بسائر الوسائل الممكنة لتخفيف معاناته المستمرة داعية إلى وقفة دولية جادة وسريعة لإيقاف هذه الجرائم الوحشية.
ومن جانب آخر، أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.
وعبّرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وشددت "الخارجية" على ضرورة الوقف الفوري للعنف وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية, داعية المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.