"التعاون الإسلامي" تأسف لرفض أمريكا منح تأشيرات لوفد فلسطين لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

ودعت المنظمة، في بيان رسمي، حكومة الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي وصفته بـ"التمييزي"، مؤكدة أنه يتعارض مع القانون الدولي، واتفاقية المقر التي سبق أن وقّعت عليها واشنطن، ويخلّ بالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة كمظلة دولية تضم كافة الدول وممثليها الرسميين.