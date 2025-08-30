"التعاون الإسلامي" تأسف لرفض أمريكا منح تأشيرات لوفد فلسطين لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها الشديد لقرار وزارة الخارجية الأمريكية بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول للمشاركة في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررة في نيويورك الشهر المقبل.
ودعت المنظمة، في بيان رسمي، حكومة الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي وصفته بـ"التمييزي"، مؤكدة أنه يتعارض مع القانون الدولي، واتفاقية المقر التي سبق أن وقّعت عليها واشنطن، ويخلّ بالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة كمظلة دولية تضم كافة الدول وممثليها الرسميين.
كما ناشدت "التعاون الإسلامي" المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لدى الجهات الأمريكية المعنية للضغط باتجاه التراجع عن القرار، وضمان تمكين الوفد الفلسطيني من أداء مهامه الرسمية في المحافل الدولية.