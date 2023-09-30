الدفاع الرومانية: رصدنا انتهاكًا محتملًا للمجال الجوي للبلاد

وقال مسؤولون في حلف شمال الأطلسي ورومانيا: إنه لا يوجد دليل على أن الضربات الروسية قرب الحدود كانت هجومًا متعمّدًا على رومانيا، لكنهم وصفوا الضربات بأنها متهورة ومزعزعة للاستقرار.