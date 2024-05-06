مسؤول إسرائيلي: اقتربنا من التوصل لاتفاق هدنة غزة لكن "نتنياهو" أحبطه

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤول إسرائيلي، اليوم (الاثنين) أن إسرائيل وحماس كانتا أقرب إلى التوصل إلى اتفاق هدنة قبل يومين، لكن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بشأن رفح أجبرت "حماس" على تشديد مطالبها.