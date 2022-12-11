أمريكا تعتزم محاكمة "أبوعجيلة".. وليبيا ترفض إعادة فتح قضية لوكيربي

وتعليقًا على ذلك، عبّر مستشار الأمن القومي إبراهيم أبوشناف، في بيان، عن استغرابه من محاكمة "أبوعجيلة مسعود المريمي" في أمريكا في قضية لوكيربي التي تمت تسويتها بمقتضى اتفاقية وقع توقيعها في يونيو 2006 وتنص على أنه "لا يجوز بعد دفع الأموال والتعويضات، فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ الاتفاقية".