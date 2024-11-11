من خطط ترامب ليومه الأول.. أهم 6 إجراءات في أجندته الجريئة لفترة رئاسته الثانية

تَعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بتنفيذ أجندة طموحة للغاية في يومه الأول، بعد أن يتم تنصيبه في العشرين من يناير المقبل، ترتكز معظم هذه الخطط على تنفيذ سياسات صارمة وعكس جوانب رئيسية من أجندة إدارة الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.