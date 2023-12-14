"بوليتيكو": نائبة "بايدن" دعته إلى التعاطف مع المدنيين الفلسطينيين في غزة

وأفاد أحد الأشخاص، بأنه في محادثات داخلية حول الحرب في غزة، قالت "هاريس" إن الوقت قد حان للبدء في وضع خطط لليوم التالي، وكيفية التعامل مع مخلفات الحرب بمجرد انتهاء القتال.