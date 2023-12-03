إجمالي ضحايا حرب "إسرائيل" على غزة يرتفع إلى 15523

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، اليوم (الأحد)، ارتفاع ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 15 ألفًا و523 ضحية، و41 ألفًا و316 مصابًا.