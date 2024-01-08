"لن نقدم له معاملة خاصة بسبب اسمه الأخير".. "هانتر بايدن" متهم بازدراء الكونجرس

وظهر نجل الرئيس في الكابيتول هيل في 13 ديسمبر، وهو اليوم الذي تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته أمام أبواب مغلقة، وتحدث إلى وسائل الإعلام لكنه لم يحضر للشهادة. وقال هانتر بايدن إنه سيكون على استعداد للإدلاء بشهادته علنًا، لكن كومر رفض هذا العرض، قائلاً إن نجل الرئيس يجب أن يقدم شهادة سرية أولاً.