داعياً لمواجهة إسرائيل بشأن الاحتلال.. "المفوض الأممي لحقوق الإنسان": إنهاء الحرب أولوية

وأضاف تورك؛ "يتعين على الدول ألا تقبل، ولا يمكنها أن تقبل، التجاهل الصارخ للقانون الدولي، بما يشمل القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة) وأوامر محكمة العدل الدولية، لا في هذا الموقف ولا في أي موقف آخر".