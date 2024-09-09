داعياً لمواجهة إسرائيل بشأن الاحتلال.. "المفوض الأممي لحقوق الإنسان": إنهاء الحرب أولوية

قال مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك؛ اليوم الإثنين، إن إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة عام في قطاع غزة يمثل أولوية.
وطلب فولكر تورك؛ في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، من الدول التحرُّك بشأن ما وصفه بـ"التجاهل الصارخ" من جانب الاحتلال للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال فولكر تورك؛ وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية" إن "إنهاء الحرب في غزة وتجنُّب الصراع الإقليمي يشكلان أولوية مطلقة وعاجلة".
وأضاف تورك؛ "يتعين على الدول ألا تقبل، ولا يمكنها أن تقبل، التجاهل الصارخ للقانون الدولي، بما يشمل القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة) وأوامر محكمة العدل الدولية، لا في هذا الموقف ولا في أي موقف آخر".
وأشار في كلمته إلى رأي أصدرته محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في يوليو وصفت فيه احتلال إسرائيل، بأنه غير قانوني، وقالت إن هذا الوضع يجب "معالجته على نحو شامل"، فيما رفضت إسرائيل رأي المحكمة.