بالفيديو.. عملاء الموساد يركبون أنظمة لأسلحة هجومية داخل إيران قبيل ضربات طهران

في خطوة غير مسبوقة تكشف حجم الاختراق الأمني، بثّت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع مصوّرة تظهر عملاء من جهاز الموساد وهم يركّبون أنظمة أسلحة هجومية داخل الأراضي الإيرانية، قبيل تنفيذ الضربات الجوية التي استهدفت طهران فجر الجمعة.