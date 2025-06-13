بالفيديو.. عملاء الموساد يركبون أنظمة لأسلحة هجومية داخل إيران قبيل ضربات طهران
في خطوة غير مسبوقة تكشف حجم الاختراق الأمني، بثّت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع مصوّرة تظهر عملاء من جهاز الموساد وهم يركّبون أنظمة أسلحة هجومية داخل الأراضي الإيرانية، قبيل تنفيذ الضربات الجوية التي استهدفت طهران فجر الجمعة.
ويُظهر الفيديو عميلين مجهزين بكاميرات خوذة، وهما يثبتان معدات عسكرية في منطقة صحراوية نائية، دون أن يُكشف عن الموقع الدقيق أو توقيت التصوير.
وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية، فإن وحدة خاصة من الموساد نفّذت سلسلة عمليات سرّية داخل إيران، مهّدت للهجوم العسكري الأخير، وشملت نشر أسلحة دقيقة التوجيه قرب مواقع الدفاعات الجوية الإيرانية، واستخدام تقنيات تعمية وتعطيل ضد أنظمة صواريخ “سطح-جو”، وإنشاء قاعدة مؤقتة للطائرات الهجومية المسيّرة قرب العاصمة طهران.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين تل أبيب وطهران، وسط تحذيرات دولية من تداعيات المواجهة المباشرة بين الطرفين.