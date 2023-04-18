أسباب ومخاطر وسيناريوهات متوقعة.. "نفق القتال".. إلى أين يذهب بالسودان؟!

يمكن أن يؤدي النزاع إلى تبديد تلك الآمال، إضافة إلى زعزعة استقرار منطقة مضطربة على تخوم منطقة الساحل والبحر الأحمر والقرن الإفريقي، كما يمكن أن يلعب دوراً في المنافسة على النفوذ في المنطقة بين روسيا والولايات المتحدة وبين القوى الإقليمية التي تتودد إلى قوى مختلفة في السودان.