الجيش السوداني يتهم "الدعم السريع" باستغلال الهدنة في الحصول على إمدادات ذخائر
اتهم الجيش السوداني، اليوم (الثلاثاء)، قوات الدعم السريع باستغلال الهدنة في الحصول على إمدادات من الذخائر.
وقال الجيش في بيان عبر "فيسبوك": "ما زالت ميليشيا الدعم السريع المتمردة تواصل خرق الهدنة بتكثيف التحركات العسكرية ومحاولة استغلال الموقف بالحصول على إمدادات من الذخائر عن طريق نقلها برتل مكون من عربات نقل كبيرة وسيارات دفع رباعي، مما تطلب التعامل معها بواسطة قواتنا".
وأضاف: "تزامن ذلك مع موجة معهودة من نشر الأكاذيب والتضليل في وسائل الإعلام بغرض التغطية على خروقاتهم، من بينها حديث عن انخفاض معنويات قواتنا ومعاناتها من نقص مواد تموين القتال، ووفاة رئيس هيئة الأركان بنوبة قلبية، وهروب وزير الدفاع وغيرها من الأكاذيب المثيرة للسخرية".
وجدد الجيش دعوته لعناصر قوات الدعم السريع بالاستمرار في النأي بأنفسهم عن القتال، والتبليغ لأقرب وحدة عسكرية للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة لخدمة السودان، بدلاً عن الزج بأنفسهم في خدمة أهداف ذاتية لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية.