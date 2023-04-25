الجيش السوداني يتهم "الدعم السريع" باستغلال الهدنة في الحصول على إمدادات ذخائر

وأضاف: "تزامن ذلك مع موجة معهودة من نشر الأكاذيب والتضليل في وسائل الإعلام بغرض التغطية على خروقاتهم، من بينها حديث عن انخفاض معنويات قواتنا ومعاناتها من نقص مواد تموين القتال، ووفاة رئيس هيئة الأركان بنوبة قلبية، وهروب وزير الدفاع وغيرها من الأكاذيب المثيرة للسخرية".