أكثر من 30 مؤسسة إعلامية تدعو إلى حماية العاملين في غزة

بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس في أعقاب هجومٍ غير مسبوق للحركة على جنوب الدولة العبرية أدّى إلى مقتل نحو 1160 شخصاً، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى أرقامٍ إسرائيلية رسمية.