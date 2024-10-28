"البنتاغون": لا قيود على أوكرانيا باستخدام الأسلحة الأميركية إذا واجهت قوات كوريا الشمالية في الميدان

في سياق متصل، وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، تعزيز التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ بأنه تهديد للأمن العالمي، مؤكداً أن نشر القوات الكورية الشمالية على الأراضي الروسية يعد "مؤشراً على يأس" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معربًا عن مخاوفه من أن تعميق التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية قد يشكل تهديداً لأمن منطقتي المحيطين الهندي والهادئ، إلى جانب الأمن الأوروبي والأطلسي.