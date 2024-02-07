حماس ترد على تهديد نتنياهو بالدخول إلى رفح.. وترسل وفداً لمواصلة المحادثات بالقاهرة

وأضاف أنه وجه جيش الدفاع إلى "العمل في رفح"، مع "فتح ممر آمن للسكان"، مؤكداً بذلك عزمه المضي قدماً في مهاجمة رفح المكتظة بالنازحين من باقي مناطق غزة المدمرة، وقال: "لا يوجد حل آخر سوى الانتصار القاسي"، مؤكداً أن ذلك يتطلب "ألا تكون هناك حماس في غزة".