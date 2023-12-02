النيابة العامة بالكويت: إجراءات قانونية حازمة تجاه متداولي ما يتعلق بصحة سمو الأمير أو ترتيب بيت الحكم

وإذن فليس حسنًا؛ بل شنيعًا، أن ينتصب إنسان له بقية من عقل، وفيه ذرة من المروءة والمواطنة ليقوم بنشر الإشاعات والأقاويل التي تضر بأمن وطنه وسلامة أرضه؛ خائنًا جهرة وعلانية أمانة الدفاع عن الوطن بالقلم والبيان، والفصاحة واللسان، مترديًا بفعلته في مزالق الكذب والخداع، متوشحًا بعثرته في أوحال الغش والاحتيال؛ مجترئًا على ما لا يحسن، مدعيًا ما لم يكن، محرفًا الكلم عن مواضعه، بُغية إخفاء معالم القبح بالتدليس، ليكون بعد ذلك أفاكًا أثيمًا، مُستلًّا مِعول البهتان بحق الوطن، دجالًا يجعل من زخرف القول طلاءً لما تعاف النفوس من كذبه.