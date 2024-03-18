حذّرت من مخاطر التهجير.. فلسطين تحمّل إسرائيل مسؤولية حياة الطواقم الطبية والنازحين

حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف والمرضى والنازحين الموجودين في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، بمن في ذلك النازحون الموجودون في مدارس الإيواء المحاصرة، كذلك حياة مَن يتم اعتقالهم منهم.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت "الخارجية" الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن اسرائيل تمعن في تدمير أي بنية صحية متبقية في القطاع لإخراجها تماماً عن أية خدمة، وأكّدت أن المدنيين الفلسطينيين ما زالوا ضحايا لعدم اكتراث جيش الاحتلال بحياتهم بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكِبار السن، وضحايا أيضاً للفشل الدولي في فرض أي إجراءٍ من شأنه حمايتهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية، رغم قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمر الاحترازي لمحكمة العدل الدولية.
وأضافت، أن كل ذلك يثبت مجدداً أن الأولوية في الجهود الدولية والأمريكية المبذولة يجب أن تتركز على حماية المدنيين بجميع الأشكال وإدخال المساعدات لهم بشكلٍ مستدامٍ، وهو ما يتعذر تحقيقه دون وقف فوري لإطلاق النار، محذرةً من مخاطر تهجير المدنيين من شمال القطاع.