حذّرت من مخاطر التهجير.. فلسطين تحمّل إسرائيل مسؤولية حياة الطواقم الطبية والنازحين

ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت "الخارجية" الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن اسرائيل تمعن في تدمير أي بنية صحية متبقية في القطاع لإخراجها تماماً عن أية خدمة، وأكّدت أن المدنيين الفلسطينيين ما زالوا ضحايا لعدم اكتراث جيش الاحتلال بحياتهم بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكِبار السن، وضحايا أيضاً للفشل الدولي في فرض أي إجراءٍ من شأنه حمايتهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية، رغم قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمر الاحترازي لمحكمة العدل الدولية.