حكومة كويتية جديدة من 12 وزيرًا وبرئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح

أعلن الديوان الأميري في الكويت صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة تتضمن 12 وزيراً برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح.
ونشرت وكالة الأنباء الكويتية كونا اليوم الاثنين، صدور أمر أميري بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بالشيخ "أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء".
وأعلن الديوان الأميري الأسبوع الماضي تعيين نجل أمير الكويت الأكبر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء خلفًا للشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.
وكان الشيخ أحمد النواف قد عين وزيرًا للداخلية في آخر حكومة للشيخ صباح الخالد الحمد الصباح منذ عدة أشهر.
وشغل الفريق أول الشيخ أحمد النواف منصب وكيل لوزارة الداخلية ثم محافظًا لحولي ثم وزيرًا للداخلية.